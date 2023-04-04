Петровская ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петровская ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Петровский Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петровский Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петровский Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петровский Алексей

Смерть
Неизвестно

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