Корягин Лев (Левонтий) Николаевич 1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Корягин Лев (Левонтий) Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

?.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корягин Леонид Львович

Мать ребёнка: Корягина Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корягин Владимир Львович

Мать ребёнка: Корягина Зинаида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корягина Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
01.12.1937

Дочь: Зимина (Корягина) Валерия Львовна

Мать ребёнка: Корягина Зинаида Ивановна

Смерть
?.08.1943

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