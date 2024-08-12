Корягин Лев (Левонтий) Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти?.08.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Корягина Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Корягина Зинаида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1937
Дочь: Зимина (Корягина) Валерия Львовна
Мать ребёнка: Корягина Зинаида Ивановна
Смерть
?.08.1943