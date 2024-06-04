Торхов Петр Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТорхов Петр Федоров

Торхов Петр Федоров

Место рождения

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

После 1829

Пол

Мужской

Отец

Около 1769 г.р.

Мать

Около 1779 г.р.

Жена

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Торхов Федор Моисеев

Мать: Торхова Параскева Феофилактова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торхова Фекла Косьмина

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Торхов Фома Петров

Мать ребёнка: Торхова Фекла Косьмина

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Торхов Зотик Петров

Мать ребёнка: Торхова Фекла Косьмина

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829

Мы используем куки для улучшения работы сайта.