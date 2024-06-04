Торхов Петр Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиПосле 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Торхова Фекла Косьмина
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Торхов Фома Петров
Мать ребёнка: Торхова Фекла Косьмина
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Торхов Зотик Петров
Мать ребёнка: Торхова Фекла Косьмина
Смерть
После 1829