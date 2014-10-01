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Серов Вячеслав Максимлвич
Серов Вячеслав Максимлвич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.10.2014
Пол
Мужской
Отец
Серов Максим Александрович
1988 г.р.
Мать
Бушуева- Серова Наталья Валерьевна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.2014
Отец:
Серов Максим Александрович
Мать:
Бушуева- Серова Наталья Валерьевна
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