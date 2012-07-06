Грачев Алексей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грачев Алексей Егорович

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Место рождения

с. Ерышовка Ртищевский район Саратовской области

Дата рождения

28.03.1926

Дата смерти

30.01.1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1949 г.р.
1950 г.р.
1955 г.р.
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Добавил:

ХЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1926

Отец: Грачев Егор Петрович

Мать: не указана

с. Ерышовка Ртищевский район Саратовской области
Рождение ребёнка
1949

Сын: Грачев Павел Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.05.1955

Дочь: Ефросинина Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Ерышовка Ртищевского района Саратовской области
Рождение ребёнка
07.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Ерышовка Ртищевский район Саратовская область
Рождение ребёнка
04.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
30.01.1991
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