Грачев Алексей Егорович
Место рожденияс. Ерышовка Ртищевский район Саратовской области
Дата рождения28.03.1926
Дата смерти30.01.1991
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1926
Отец: Грачев Егор Петрович
Мать: не указана
с. Ерышовка Ртищевский район Саратовской области
Рождение ребёнка
1949
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.05.1955
Дочь: Ефросинина Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Ерышовка Ртищевского района Саратовской области
Рождение ребёнка
07.08.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с. Ерышовка Ртищевский район Саратовская область
Рождение ребёнка
04.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.03.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
30.01.1991