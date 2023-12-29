Свешников Ананья Фёдорович
Место рожденияДорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Дата рождения1762
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Свешников Фёдор Матвеевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Сын: Свешников Сергей Ананьевич
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Авдотья Яковлевна
Бракосочетание
1791
Рождение ребёнка
1796
Сын: Свешников Малафей Ананьевич
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Авдотья Яковлевна
Смерть
1812