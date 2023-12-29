Свешников Ананья Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешников Ананья Фёдорович

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Место рождения

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1762

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Свешников Фёдор Матвеевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790

Сын: Свешников Сергей Ананьевич

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Авдотья Яковлевна

Бракосочетание
1791

Жена: Свешникова (Свешникова) Авдотья Яковлевна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Свешников Малафей Ананьевич

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Авдотья Яковлевна

Смерть
1812

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