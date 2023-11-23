Закедский Иоанн Константинов
Место рождениясело Троицкое в Бору, Ростовского уезда
Дата рождения01.07.1838
Дата смерти27.07.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
01.07.1838
Закедский Иоанн Константинович (1838 — 1909) Родился 1 июля 1838 года в семье пономаря села Троицкого в Бору Ростовского уезда Константина Закедского. Окончил курс учения в Ярославской духовной Семина... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
священник Скорбященской церкви Софийского женского монастыря г. Рыбинска
Работа или профессия
Неизвестно
священник Скорбященской церкви Софийского женского монастыря г. Рыбинска
Работа или профессия
Неизвестно
священник Скорбященской церкви Софийского женского монастыря г. Рыбинска
Образование
1862
Окончил курс учения в Ярославской духовной Семинарии с аттестатом 2 разряда
Бракосочетание
14.04.1863
Супруг(-а): Евпраксия Владимировна Закедская (Измайлова)
Работа или профессия
14.05.1863
Высокопреосвященнейшим Нилом рукоположен в священника к церкви села Спасского в Ярыжницах Ярославского уезда
Работа или профессия
С 1864 по 1883
занимался обучением приходских детей в своей домашней школе
Рождение ребёнка
21.01.1864
Сын: Закедский Владимир Иоаннович
Мать ребёнка: Закедская (Измайлова) Евпраксия Владимирова
Работа или профессия
1865
состоял катехизатором и за сие получил архипастырское благословение Высокопреосвященнейшего Нила с выдачей свидетельства 31 декабря 1871 года
Рождение ребёнка
05.06.1866
Работа или профессия
1867
состоял катехизатором и за сие получил архипастырское благословение Высокопреосвященнейшего Нила с выдачей свидетельства 31 декабря 1871 года
Работа или профессия
1869
состоял катехизатором и за сие получил архипастырское благословение Высокопреосвященнейшего Нила с выдачей свидетельства 31 декабря 1871 года
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: (Закедская) Елизавета Иоанновна
Мать ребёнка: Закедская (Измайлова) Евпраксия Владимирова
Работа или профессия
С 27.?.1871 по 01.?.1878
проходил должность законоучителя в Спасо-Ярыжницком народном училище
Награда
25.01.1873
За примерное беспорочное служение в сане священника получил благодарность Епархиального начальства
Рождение ребёнка
17.02.1873
Сын: Закедский Аркадий Иоаннович
Мать ребёнка: Закедская (Измайлова) Евпраксия Владимирова
Награда
15.01.1876
За 12-летнее безпорочное служение в сане священника награжден Набедренником
Рождение ребёнка
01.03.1876
Дочь: Ушакова (Закедская) Лидия Иоанновна
Мать ребёнка: Закедская (Измайлова) Евпраксия Владимирова
Рождение ребёнка
01.01.1878
Сын: Закедский Вячеслав Иоаннович
Мать ребёнка: Закедская (Измайлова) Евпраксия Владимирова
Работа или профессия
11.11.1878
Высокопреосвященнейшим Ионафаном, Архиепископом Ярославским и Ростовским приведен к церкви села Григорьевского Ярославского уезда
Рождение ребёнка
19.05.1880
Работа или профессия
С 10.?.1883 по 15.?.1893
проходил должность законоучителя в Григорьевском народном училище
Рождение ребёнка
06.08.1886
Дочь: Ораевская (Закедская) Вера Иоанновна
Мать ребёнка: Закедская (Измайлова) Евпраксия Владимирова
Работа или профессия
15.02.1893
Высокопреосвященнейшим Ионафаном, Архиепископом Ярославским и Ростовским приведен к церкви села Толгоболь Ярославского уезда
Работа или профессия
С 01.03.1893
Состоял законоучителем Толгобольской церковно-приходской школы
Работа или профессия
По 1909
служил в Скорбященской церкви Софийского женского монастыря г.Рыбинска
Смерть
27.07.1909