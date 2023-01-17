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Елютин Иона Михайлович

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Место рождения

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

28.11.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1842

Отец: Елютин Михаил Ионович

Мать: Татьяна Ивановна

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Крещение
28.11.1842
в с. Пехлец Ряжского у.; восприемники: штабс-капитан Николай Ионович Е. и помещица д. Табаево штабс-капитанша Мария СтепановнаПафомова. Надворный советник. 30.04.1859 с братьями Александром, Николаем,... Показать все
Рождение ребёнка
06.12.1872

Дочь: Елютина Варвара Ионовна

Мать ребёнка: Познякова Елизавета Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Познякова Елизавета Васильевна

Смерть
Неизвестно
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