Елютин Иона Михайлович
Место рождения
Дата рождения28.11.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1842
Отец: Елютин Михаил Ионович
Мать: Татьяна Ивановна
Крещение
28.11.1842
в с. Пехлец Ряжского у.; восприемники: штабс-капитан Николай Ионович Е. и помещица д. Табаево штабс-капитанша Мария СтепановнаПафомова. Надворный советник. 30.04.1859 с братьями Александром, Николаем,... Показать все
Рождение ребёнка
06.12.1872
Дочь: Елютина Варвара Ионовна
Мать ребёнка: Познякова Елизавета Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно