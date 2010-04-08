Мостовой Евгений Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мостовой Евгений Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1980

Отец: не указан

Мать: Мостовая Светлана Олеговна

Рождение ребёнка
08.04.2010

Сын: Мостовой Артем Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.08.2012

Дочь: Мостовая Полина Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.08.2017

Дочь: Мостовая Александра Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мостовая Екатерина Михайловна

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