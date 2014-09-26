Чибирев Иван Васильевич
Место рожденияс.Салма
Дата рождения26.08.1941
Дата смерти26.09.2014
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1941
Отец: скрыто настройками приватности
с.Салма
Рождение ребёнка
27.06.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Саранск
Рождение ребёнка
10.07.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с-з Красный Узел
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
26.09.2014
п.Ромоданово