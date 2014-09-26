Чибирев Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чибирев Иван Васильевич

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Место рождения

с.Салма

Дата рождения

26.08.1941

Дата смерти

26.09.2014

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1941

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Чибирева Мария Трофимовна

с.Салма
Рождение ребёнка
27.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Саранск
Рождение ребёнка
10.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с-з Красный Узел
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
26.09.2014
п.Ромоданово
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