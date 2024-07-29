Зименков Максим Борисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зименков Максим Борисов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Крестьянин Димитриевского хутора на 1910 год.
Бракосочетание
05.11.1910

Жена: Зименкова (Садчикова) Варвара Исидорова

Свидетели: по жениху хутора Димитриевского крестьяне Флор Севрюков и Зотик (Зотей) Зименков; по невесте Чернореченского хутора крестьяне Иван Пятаев и Тихон Диченко. ОГАОО, фонд №173, опись №16, дело... Показать все
Смерть
Неизвестно

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