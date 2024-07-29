Зименков Максим Борисов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Крестьянин Димитриевского хутора на 1910 год.
Бракосочетание
05.11.1910
Свидетели: по жениху хутора Димитриевского крестьяне Флор Севрюков и Зотик (Зотей) Зименков; по невесте Чернореченского хутора крестьяне Иван Пятаев и Тихон Диченко. ОГАОО, фонд №173, опись №16, дело... Показать все
Смерть
Неизвестно