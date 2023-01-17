Ржаницын Доримедонт Иванович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти23.06.1879 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Ржаницын Иван Федорович
Мать: не указана
Образование
?.05.1831 ст.
Окончил низшее отделение Духовной Семинарии.
Работа или профессия
03.06.1831 ст.
Посвящен во диакона к Иоанно-Богословской Тошненской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
1832
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ржаницына Лариса Дормидонтовна
Мать ребёнка: Ржаницына Елизавета Николаевна
Работа или профессия
24.03.1834 ст.
Переведен на должность диакона к Вологодской градской Предтеченской Пустынской церкви.
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ржаницына Афанасия Дормидонтовна
Мать ребёнка: Ржаницына Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Ржаницына Евстолия Дормидонтовна
Мать ребёнка: Ржаницына Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Ржаницына Евстолия Дормидонтовна
Мать ребёнка: Ржаницына Елизавета Николаевна
Работа или профессия
29.03.1842 ст.
Определен во священника к Георгиевской Задносельской церкви Кадниковского уезда
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ржаницына Серафима Дормидонтовна
Мать ребёнка: Ржаницына Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Ржаницын Диодор Дормидонтович
Мать ребёнка: Ржаницына Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Ржаницын Константин Дормидонтович
Мать ребёнка: Ржаницына Елизавета Николаевна
Работа или профессия
10.02.1877 ст.
За нежеланием переместиться, оставлен за штатом.
Смерть
23.06.1879 ст.