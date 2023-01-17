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Ржаницын Доримедонт Иванович

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Место рождения

Заднее, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

23.06.1879 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Ржаницын Иван Федорович

Мать: не указана

Заднее, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Образование
?.05.1831 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил низшее отделение Духовной Семинарии.
Работа или профессия
03.06.1831 ст.
Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Посвящен во диакона к Иоанно-Богословской Тошненской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
1832

Жена: Ржаницына Елизавета Николаевна

Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ржаницына Лариса Дормидонтовна

Мать ребёнка: Ржаницына Елизавета Николаевна

Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
24.03.1834 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Переведен на должность диакона к Вологодской градской Предтеченской Пустынской церкви.
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ржаницына Афанасия Дормидонтовна

Мать ребёнка: Ржаницына Елизавета Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Ржаницына Евстолия Дормидонтовна

Мать ребёнка: Ржаницына Елизавета Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Ржаницына Евстолия Дормидонтовна

Мать ребёнка: Ржаницына Елизавета Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
29.03.1842 ст.
Заднее, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Определен во священника к Георгиевской Задносельской церкви Кадниковского уезда
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ржаницына Серафима Дормидонтовна

Мать ребёнка: Ржаницына Елизавета Николаевна

Заднее, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Ржаницын Диодор Дормидонтович

Мать ребёнка: Ржаницына Елизавета Николаевна

Заднее, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Ржаницын Константин Дормидонтович

Мать ребёнка: Ржаницына Елизавета Николаевна

Заднее, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
10.02.1877 ст.
Заднее, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
За нежеланием переместиться, оставлен за штатом.
Смерть
23.06.1879 ст.
Заднее, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
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