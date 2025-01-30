Ермилова (Романова) Римма Павловна 27.07.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ермилова (Романова) Римма Павловна

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Место рождения

Вишневая Поляна, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.07.1936

Дата смерти

28.08.1988

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1936

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Вишневая Поляна, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
31.01.1956

Муж: Ермилов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермилов Иван Григорьевич

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Смерть
28.08.1988

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