Ермилова (Романова) Римма Павловна
Место рождения
Дата рождения27.07.1936
Дата смерти28.08.1988
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1936
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
31.01.1956
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермилов Иван Григорьевич
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Смерть
28.08.1988