Рахишаев Кеим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахишаев Кеим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимошина (Рахишаева) Лариса

Мать ребёнка: Рахишаева (Пузырёва) Зинаида

Упоминание
Неизвестно
Уйгур по национальности, мигрировал в Россию из мусульманской части Китая.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахишаев Алексей

Мать ребёнка: Рахишаева (Пузырёва) Зинаида

Смерть
Неизвестно

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