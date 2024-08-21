Рахишаев Кеим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимошина (Рахишаева) Лариса
Мать ребёнка: Рахишаева (Пузырёва) Зинаида
Упоминание
Неизвестно
Уйгур по национальности, мигрировал в Россию из мусульманской части Китая.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахишаев Алексей
Мать ребёнка: Рахишаева (Пузырёва) Зинаида
Смерть
Неизвестно