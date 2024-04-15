Сисенко Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.01.1888 ст.
Жена: Сисенко Анна Тарасовна
Рогозное, Сумська область
Иоанно-Воинская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X94F-W?i=45&cc=3511744&cat=1009232
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно