Богданов Вадик Рашидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Вадик Рашидович

Место рождения

Акмола

Дата рождения

1963

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: Богданов Рашид

Мать: не указана

Акмола
Рождение ребёнка
07.11.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Целиноград, Казахстан
Рождение ребёнка
22.09.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Астана Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1993
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