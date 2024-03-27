Богданов Вадик Рашидович
Место рожденияАкмола
Дата рождения1963
Дата смерти1993
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963
Отец: Богданов Рашид
Акмола
Рождение ребёнка
07.11.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Целиноград, Казахстан
Рождение ребёнка
22.09.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Астана Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1993