Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1830

Дата смерти

После 1885

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1810 г.р.

Дети

Вычислено 1862 г.р.
Вычислено 1865 г.р.
Вычислено 1874 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 337
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Андрианович

Место жительства
Неизвестно
Ворново, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1862

Дочь: Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Андрианович

Ворново, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 337
Рождение ребёнка
Вычислено 1865

Сын: Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Андрианович

Ворново, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 337
Рождение ребёнка
Вычислено 1874

Дочь: Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Андрианович

Ворново, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 337
Смерть
После 1885

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