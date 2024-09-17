Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1830
Дата смертиПосле 1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 337
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Андрианович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1862
Дочь: Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Андрианович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 337
Рождение ребёнка
Вычислено 1865
Сын: Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Андрианович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 337
Рождение ребёнка
Вычислено 1874
Дочь: Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Андрианович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 337
Смерть
После 1885