Бондаренко Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондаренко Сергей Александрович

Бондаренко Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1973

Дата смерти

28.11.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2002 г.р.
2006 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондаренко Ирина Александровна

Рождение ребёнка
17.01.2002

Сын: Бондаренко Степан Сергеевич

Мать ребёнка: Бондаренко Ирина Александровна

Рождение ребёнка
13.06.2006

Дочь: Бондаренко Алёна Сергеевна

Мать ребёнка: Бондаренко Ирина Александровна

Смерть
28.11.2019

Мы используем куки для улучшения работы сайта.