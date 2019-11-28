Бондаренко Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1973
Дата смерти28.11.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бондаренко Ирина Александровна
Рождение ребёнка
17.01.2002
Сын: Бондаренко Степан Сергеевич
Мать ребёнка: Бондаренко Ирина Александровна
Рождение ребёнка
13.06.2006
Дочь: Бондаренко Алёна Сергеевна
Мать ребёнка: Бондаренко Ирина Александровна
Смерть
28.11.2019