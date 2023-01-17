Марков Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марков Сергей Николаевич

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Место рождения

Парфеньево, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

12.09.1906

Дата смерти

04.04.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Парфеньево, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1906
Парфеньево, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1912
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1914
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1917
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
С 1928 по 1929
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1929
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1930 по 1932
Средняя Азия
Место жительства
С 1932
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1937 по 1941
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
По 1979
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
04.04.1979
Москва, город федерального значения Москва
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