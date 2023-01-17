Марков Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения12.09.1906
Дата смерти04.04.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1906
Место жительства
С 1912
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1914
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1917
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
С 1928 по 1929
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1929
Место жительства
С 1930 по 1932
Средняя Азия
Место жительства
С 1932
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1937 по 1941
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
По 1979
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
04.04.1979