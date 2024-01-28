Константинов Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1903 ст.
Дочь: Константинова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Константинова Мария Григорьевна
ГАИО 50-9-639
Упоминание
03.01.1903 ст.
Смерть
Неизвестно