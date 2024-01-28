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Константинов Алексей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
03.01.1903 ст.

Дочь: Константинова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Константинова Мария Григорьевна

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГАИО 50-9-639
Упоминание
03.01.1903 ст.
Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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