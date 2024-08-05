Звягинцев Иван Кирсанович
Место рожденияс. Гороховка, Павловский уезд, Воронежской губернии
Дата рождения02.03.1915
Дата смерти11.10.1991
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1915
Отец: Звягинцев Кирсан
Мать: Евдокия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1936
Дочь: Телюкова (Звягинцева) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Звягинцева (Тонких) Домна Матвеевна
Рождение ребёнка
21.08.1937
Дочь: Жилякова (Звягинцева) Вера Ивановна
Мать ребёнка: Звягинцева (Тонких) Домна Матвеевна
Рождение ребёнка
10.04.1949
Дочь: (Звягинцева) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Звягинцева (Тонких) Домна Матвеевна
Смерть
11.10.1991