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Звягинцев Иван Кирсанович

Место рождения

с. Гороховка, Павловский уезд, Воронежской губернии

Дата рождения

02.03.1915

Дата смерти

11.10.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1915

Отец: Звягинцев Кирсан

Мать: Евдокия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Звягинцева (Тонких) Домна Матвеевна

Рождение ребёнка
19.01.1936

Дочь: Телюкова (Звягинцева) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Звягинцева (Тонких) Домна Матвеевна

Рождение ребёнка
21.08.1937

Дочь: Жилякова (Звягинцева) Вера Ивановна

Мать ребёнка: Звягинцева (Тонких) Домна Матвеевна

Рождение ребёнка
10.04.1949

Дочь: (Звягинцева) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Звягинцева (Тонких) Домна Матвеевна

Смерть
11.10.1991

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