Демьяненко (Скорик) Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демьяненко (Скорик) Евдокия Сергеевна

Место рождения

Николаевка, Сумська область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Николаевка, Сумська область
Бракосочетание
27.01.1891 ст.

Муж: Демяненко Ефим Иванович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LBFZ?i=734&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
11.10.1892 ст.

Дочь: Параскева Ефимовна

Отец ребёнка: Демяненко Ефим Иванович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
31.01.1895 ст.

Сын: Демяненко Афанасий Ефимович

Отец ребёнка: Демяненко Ефим Иванович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X31C-R?i=961&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
21.06.1898 ст.

Дочь: Демьянеко Акилина Ефимовна

Отец ребёнка: Демяненко Ефим Иванович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96X-X?i=90&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
20.03.1901 ст.

Сын: Демьяненко Яков Ефимович

Отец ребёнка: Демяненко Ефим Иванович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
27.03.1904 ст.

Сын: Демяненко Илларион Ефимович

Отец ребёнка: Демяненко Ефим Иванович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQD-V?i=792&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
22.06.1905 ст.

Сын: Демяненко Иван Ефимович

Отец ребёнка: Демяненко Ефим Иванович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQR-Q?i=732&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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