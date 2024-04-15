Демьяненко (Скорик) Евдокия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
27.01.1891 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LBFZ?i=734&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
11.10.1892 ст.
Дочь: Параскева Ефимовна
Отец ребёнка: Демяненко Ефим Иванович
Рождение ребёнка
31.01.1895 ст.
Сын: Демяненко Афанасий Ефимович
Отец ребёнка: Демяненко Ефим Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X31C-R?i=961&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
21.06.1898 ст.
Дочь: Демьянеко Акилина Ефимовна
Отец ребёнка: Демяненко Ефим Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96X-X?i=90&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
20.03.1901 ст.
Отец ребёнка: Демяненко Ефим Иванович
Рождение ребёнка
27.03.1904 ст.
Сын: Демяненко Илларион Ефимович
Отец ребёнка: Демяненко Ефим Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQD-V?i=792&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
22.06.1905 ст.
Отец ребёнка: Демяненко Ефим Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQR-Q?i=732&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно