Болембах (Жиркова) Людмила Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1915
Дата смерти04.03.2003
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1915
Отец: Жирков Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
БУХГАЛТЕР
Рождение ребёнка
15.02.1936
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Сукнева (Болембах) Светлана Вульфовна
Отец ребёнка: Болембах Вульф Иудович
Рождение ребёнка
18.04.1947
Рождение ребёнка
30.10.1948
Смерть
04.03.2003
Похороны
Неизвестно