Ермолаев Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаев Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Мякинино, Клин, Московская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Мякинино, Клин, Московская область
Смерть
Неизвестно
Мякинино, Клин, Московская область
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