Киреева (Зайцева) Прасковья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреева (Зайцева) Прасковья Николаевна

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Место рождения

Дмитриевка, Панинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

14.10.1900

Дата смерти

30.07.1970

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1900

Отец: Зайцев Николай Иванович

Мать: Зайцева Ефросинья Павловна

Дмитриевка, Панинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.01.1935

Дочь: Калиганова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Киреев Николай Иванович

Россия, Воронежская область, Панинский район, с.Дмитриевка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киреев Николай Иванович

Смерть
30.07.1970
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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