Киреева (Зайцева) Прасковья Николаевна
Место рождения
Дата рождения14.10.1900
Дата смерти30.07.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1900
Рождение ребёнка
13.01.1935
Дочь: Калиганова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Киреев Николай Иванович
Россия, Воронежская область, Панинский район, с.Дмитриевка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.07.1970
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область