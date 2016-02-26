Бестолченкова Лидия Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.04.1951
Дата смерти26.02.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1951
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1978
Сын: Викин Виталий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
26.02.2016
Рязань, город Рязань, Рязанская область