Бестолченкова Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБестолченкова Лидия Ивановна

Бестолченкова Лидия Ивановна

avatar

Место рождения

Лесная Слобода, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

04.04.1951

Дата смерти

26.02.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1925 г.р.

Дети

1978 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1951

Отец: не указан

Мать: Морозова Валентина Алексеевна

Лесная Слобода, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1978

Сын: Викин Виталий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
26.02.2016
Рязань, город Рязань, Рязанская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.