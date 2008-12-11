Новиков Федор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1922
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1922
Отец: Новиков Михаил
Мать: Новикова Анна
Бракосочетание
1947
Жена: не указана
По окончании Армавирского летного училища, где он получил направление на Тихоокеанский флот, необходимо было прибыть на службу с женой. Федор знакомится с молодой красивой девушкой Ираидой и месяц спу... Показать все
Бракосочетание
1947
Рождение ребёнка
26.12.1948
Дочь: Жолобова Галина Федоровна
Мать ребёнка: Новикова Ираида Николаевна
Рождение ребёнка
23.10.1953
Дочь: Субботина Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Новикова Ираида Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Военная служба
Неизвестно
Служил летчиком на военном истребителе с 1947 по1958 гг.
Место жительства
Неизвестно
город Пермь
Военная награда
Неизвестно
Вступление в партию
Неизвестно
Был членом коммунистической партии
Смерть
1982