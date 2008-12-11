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Новиков Федор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1922

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1922

Отец: Новиков Михаил

Мать: Новикова Анна

Бракосочетание
1947

Жена: не указана

По окончании Армавирского летного училища, где он получил направление на Тихоокеанский флот, необходимо было прибыть на службу с женой. Федор знакомится с молодой красивой девушкой Ираидой и месяц спу... Показать все
Бракосочетание
1947

Жена: Новикова Ираида Николаевна

Рождение ребёнка
26.12.1948

Дочь: Жолобова Галина Федоровна

Мать ребёнка: Новикова Ираида Николаевна

Рождение ребёнка
23.10.1953

Дочь: Субботина Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Новикова Ираида Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Военная служба
Неизвестно
Служил летчиком на военном истребителе с 1947 по1958 гг.
Место жительства
Неизвестно
город Пермь
Военная награда
Неизвестно
Вступление в партию
Неизвестно
Был членом коммунистической партии
Смерть
1982
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