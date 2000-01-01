Червякова Наталья (Татьяна Кузьмина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Червякова Наталья (Татьяна Кузьмина)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Глушенкова Анна Михайлова

Отец ребёнка: Червяков Михаил Васильев

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Прасковья Михайлова

Отец ребёнка: Червяков Михаил Васильев

Рождение ребёнка
1825

Сын: Червяков Антон Михайлов

Отец ребёнка: Червяков Михаил Васильев

Рождение ребёнка
1830

Сын: Червяков Авдей Михайлов

Отец ребёнка: Червяков Михаил Васильев

Рождение ребёнка
1833

Сын: Червяков Афанасий Михайлов

Отец ребёнка: Червяков Михаил Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Червяков Михаил Васильев

Смерть
Неизвестно
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