Червякова Наталья (Татьяна Кузьмина)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Глушенкова Анна Михайлова
Отец ребёнка: Червяков Михаил Васильев
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Прасковья Михайлова
Отец ребёнка: Червяков Михаил Васильев
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Червяков Михаил Васильев
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Червяков Михаил Васильев
Рождение ребёнка
1833
Сын: Червяков Афанасий Михайлов
Отец ребёнка: Червяков Михаил Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно