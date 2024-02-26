Марья Клементьева (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Клементьева (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1792 г.р.

Дети

Около 1812 г.р.
Около 1814 г.р.
Около 1817 г.р.
Около 1821 г.р.
Около 1826 г.р.
Около 1829 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Никитин (Ович)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Иван Ефимов (Ич)

Отец ребёнка: Ефим Никитин (Ович)

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Иван Ефимов (Ич)

Отец ребёнка: Ефим Никитин (Ович)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Семен Ефимов (Ич)

Отец ребёнка: Ефим Никитин (Ович)

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Петр Ефимов (Ич)

Отец ребёнка: Ефим Никитин (Ович)

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Анна Ефимова (Вна)

Отец ребёнка: Ефим Никитин (Ович)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Агафья Ефимова (Вна)

Отец ребёнка: Ефим Никитин (Ович)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Марья Ефимова (Вна)

Отец ребёнка: Ефим Никитин (Ович)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Марья Ефимова (Вна)

Отец ребёнка: Ефим Никитин (Ович)

по МК1851 св из Давыдова, а отец в Бойкове
Смерть
До 1858

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