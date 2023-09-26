Ткаченко Евгений Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко Евгений Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1963 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

вт
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1988

Отец: не указан

Мать: Дробязко валентина александровна

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