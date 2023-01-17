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Иван Яковлевич

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Место рождения

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.

Отец: Яков Иванович

Мать: Ефросинья Григорьевна

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
1821 ст.

Жена: Ефимия Афанасьевна

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Иеримей Иванович

Мать ребёнка: Ефимия Афанасьевна

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Георгий Иванович

Мать ребёнка: Ефимия Афанасьевна

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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