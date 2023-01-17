Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.
Отец: Яков Иванович
Мать: Ефросинья Григорьевна
Бракосочетание
1821 ст.
Жена: Ефимия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1826 ст.
Сын: Иеримей Иванович
Мать ребёнка: Ефимия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1828 ст.
Сын: Георгий Иванович
Мать ребёнка: Ефимия Афанасьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно