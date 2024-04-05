Гетманова (Карезина) Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карезин МАТВЕЙ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гетманов Иван Никифорович
Отец ребёнка: Гетманов Никифор Демьянович
Рождение ребёнка
06.02.1936
Сын: Гетманов Василий Никифорович
Отец ребёнка: Гетманов Никифор Демьянович
Данилов, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно