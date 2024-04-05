Гетманова (Карезина) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гетманова (Карезина) Анна Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карезин МАТВЕЙ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гетманов Иван Никифорович

Отец ребёнка: Гетманов Никифор Демьянович

Рождение ребёнка
06.02.1936

Сын: Гетманов Василий Никифорович

Отец ребёнка: Гетманов Никифор Демьянович

Данилов, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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