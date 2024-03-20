Потапов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапов Федор

Место рождения

Уголок, Долговская волость, Боровичский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1879 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Уголок, Долговская волость, Боровичский уезд
Рождение ребёнка
27.12.1902 ст.

Сын: Федоров Стефан

Мать ребёнка: Васильева Агрипина

Уголок, Долговская волость, Боровичский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1905 ст.

Дочь: Федорова Матрона

Мать ребёнка: Васильева Агрипина

Уголок, Долговская волость, Боровичский уезд
Рождение ребёнка
31.08.1911 ст.

Сын: Федоров Александр

Мать ребёнка: Васильева Агрипина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Агрипина

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