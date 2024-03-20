Потапов Федор
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1902 ст.
Сын: Федоров Стефан
Мать ребёнка: Васильева Агрипина
Рождение ребёнка
08.11.1905 ст.
Дочь: Федорова Матрона
Мать ребёнка: Васильева Агрипина
Рождение ребёнка
31.08.1911 ст.
Сын: Федоров Александр
Мать ребёнка: Васильева Агрипина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Агрипина