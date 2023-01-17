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Пеньков Иван Карпович

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Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Пеньков Карп Софронович

Мать: Пенькова Пелагея Николаевна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.01.1898 ст.

Сын: Пеньков Павел Иванович

Мать ребёнка: Пенькова Анастасия Алексеева

Рождение ребёнка
13.10.1899 ст.

Дочь: Пенькова Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Пенькова Анастасия Алексеева

Рождение ребёнка
13.10.1899 ст.

Дочь: Пенькова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Пенькова Анастасия Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Пеньков Иванович

Мать ребёнка: Пенькова Анастасия Алексеева

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.08.1902

Дочь: Пенькова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Пенькова Анастасия Алексеева

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.10.1905

Сын: Пеньков Пётр Иванович

Мать ребёнка: Пенькова Анастасия Алексеева

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
31.10.1906

Сын: Пеньков Григорий Иванович

Мать ребёнка: Пенькова Анастасия Алексеева

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.08.1909 ст.

Сын: Пеньков Максим Иванович

Мать ребёнка: Пенькова Анастасия Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Ивановна

Мать ребёнка: Пенькова Анастасия Алексеева

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Ивановна

Мать ребёнка: Пенькова Анастасия Алексеева

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пенькова Анастасия Алексеева

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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