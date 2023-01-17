Пеньков Иван Карпович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Рождение ребёнка
09.01.1898 ст.
Мать ребёнка: Пенькова Анастасия Алексеева
Рождение ребёнка
13.10.1899 ст.
Дочь: Пенькова Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Пенькова Анастасия Алексеева
Рождение ребёнка
13.10.1899 ст.
Дочь: Пенькова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Пенькова Анастасия Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Пеньков Иванович
Мать ребёнка: Пенькова Анастасия Алексеева
Рождение ребёнка
03.08.1902
Дочь: Пенькова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Пенькова Анастасия Алексеева
Рождение ребёнка
05.10.1905
Мать ребёнка: Пенькова Анастасия Алексеева
Рождение ребёнка
31.10.1906
Сын: Пеньков Григорий Иванович
Мать ребёнка: Пенькова Анастасия Алексеева
Рождение ребёнка
05.08.1909 ст.
Мать ребёнка: Пенькова Анастасия Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Ивановна
Мать ребёнка: Пенькова Анастасия Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Ивановна
Мать ребёнка: Пенькова Анастасия Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно