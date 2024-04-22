Гафиятулла Фатхетдинович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фатхетдин Саттарович
Мать: Фатыйма
Рождение ребёнка
25.01.1885
Сын: Лотфулла
Мать ребёнка: Мәхбубҗамал
Рождение ребёнка
15.01.1887
Дочь: Миңлеруй
Мать ребёнка: Мәхбубҗамал
Рождение ребёнка
29.04.1889
Сын: Гафиятуллин Сибгатулла Гафиятуллович
Мать ребёнка: Мәхбубҗамал
Рождение ребёнка
02.12.1891
Дочь: Бибизәйтүнә
Мать ребёнка: Мәхбубҗамал
Рождение ребёнка
12.02.1897
Сын: Насибулла
Мать ребёнка: Мәхбубҗамал
Рождение ребёнка
16.09.1900
Дочь: Бибисания
Мать ребёнка: Мәхбубҗамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мәхбубҗамал
Смерть
Неизвестно