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Гафиятулла Фатхетдинович

Место рождения

Аминева, Каргалинская волость, Чистопольский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фатхетдин Саттарович

Мать: Фатыйма

Аминева, Каргалинская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1885

Сын: Лотфулла

Мать ребёнка: Мәхбубҗамал

Рождение ребёнка
15.01.1887

Дочь: Миңлеруй

Мать ребёнка: Мәхбубҗамал

Рождение ребёнка
29.04.1889

Сын: Гафиятуллин Сибгатулла Гафиятуллович

Мать ребёнка: Мәхбубҗамал

Аминева, Каргалинская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
02.12.1891

Дочь: Бибизәйтүнә

Мать ребёнка: Мәхбубҗамал

Рождение ребёнка
12.02.1897

Сын: Насибулла

Мать ребёнка: Мәхбубҗамал

Рождение ребёнка
16.09.1900

Дочь: Бибисания

Мать ребёнка: Мәхбубҗамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мәхбубҗамал

Смерть
Неизвестно
Аминева, Каргалинская волость, Чистопольский уезд
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