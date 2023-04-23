Чупинов Евстигней Спиридонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупинов Евстигней Спиридонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1797 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Без Фамилии Соломонида Осиповна

Рождение ребёнка
1819 ст.

Сын: Чупинов Ефим Евстигнеевич

Мать ребёнка: Без Фамилии Соломонида Осиповна

Смерть
1842
Место жительства
16.09.1850
Костино, Чухломский муниципальный район, Костромская область

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