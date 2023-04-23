Чупинов Евстигней Спиридонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти1842
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819 ст.
Сын: Чупинов Ефим Евстигнеевич
Мать ребёнка: Без Фамилии Соломонида Осиповна
Место жительства
16.09.1850
Костино, Чухломский муниципальный район, Костромская область