Волков ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волков ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ

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Место рождения

Семёновка

Дата рождения

1917

Дата смерти

13.04.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1937

Дочь: Ушанова (Волкова) МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА

Мать ребёнка: Волкова (Горборукова) ВАРВАРА ИВАНОВНА

с. Семёновка Иссык-Кульской обл. Киргизская ССР
Рождение ребёнка
10.08.1939

Сын: Волков Николай ГРИГОРЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Волкова (Горборукова) ВАРВАРА ИВАНОВНА

Смерть
13.04.1944
Погиб в бою 13.04.1944. Похоронен в Румынии г. Борлешчин.

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