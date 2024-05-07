Волков ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смерти13.04.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1937
Дочь: Ушанова (Волкова) МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА
Мать ребёнка: Волкова (Горборукова) ВАРВАРА ИВАНОВНА
с. Семёновка Иссык-Кульской обл. Киргизская ССР
Рождение ребёнка
10.08.1939
Сын: Волков Николай ГРИГОРЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Волкова (Горборукова) ВАРВАРА ИВАНОВНА
Смерть
13.04.1944
Погиб в бою 13.04.1944. Похоронен в Румынии г. Борлешчин.