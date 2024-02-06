Белозерцев Федор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Белозерцев Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Белозерцев Федор Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Красная Поляна, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1858