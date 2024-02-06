Белозерцев Федор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белозерцев Федор Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

Около 1796 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1816 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Белозерцев Дмитрий Ефимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Белозерцев Федор Федорович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белозерцева Анна Емельяновна

Место жительства
Неизвестно
Красная Поляна, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1858
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