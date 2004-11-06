Лиморенко Николай Андреевич 14.03.1943 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лиморенко Николай Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1943

Дата смерти

06.11.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1943

Отец: Лиморенко Андрей Степанович

Мать: Лиморенко Анна Степановна

Рождение ребёнка
21.01.1962

Сын: Лиморенко Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Лиморенко (Токаренко) Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
11.08.1966

Сын: Лиморенко Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Лиморенко (Токаренко) Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
12.01.1970

Сын: Лиморенко Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Лиморенко (Токаренко) Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
02.10.1974

Дочь: Лиморенко Елена Николаевна

Мать ребёнка: Лиморенко (Токаренко) Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
06.05.1976

Сын: Лиморенко Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Лиморенко (Токаренко) Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
06.08.1982

Сын: Лиморенко Александр Николаевич

Мать ребёнка: Лиморенко (Токаренко) Валентина Михайловна

Смерть
06.11.2004

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