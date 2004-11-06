Лиморенко Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1943
Дата смерти06.11.2004
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1943
Рождение ребёнка
21.01.1962
Сын: Лиморенко Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Лиморенко (Токаренко) Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
11.08.1966
Сын: Лиморенко Юрий Николаевич
Мать ребёнка: Лиморенко (Токаренко) Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
12.01.1970
Сын: Лиморенко Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Лиморенко (Токаренко) Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
02.10.1974
Дочь: Лиморенко Елена Николаевна
Мать ребёнка: Лиморенко (Токаренко) Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
06.05.1976
Сын: Лиморенко Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Лиморенко (Токаренко) Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
06.08.1982
Сын: Лиморенко Александр Николаевич
Мать ребёнка: Лиморенко (Токаренко) Валентина Михайловна
Смерть
06.11.2004