Семененко Анна Ефимовна ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семененко Анна Ефимовна ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Семененко Ефим Ильич

Мать: Семененко Евдокия Давыдовна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кравченко Данила Михайлович ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченко Ольга Даниловна ?

Отец ребёнка: Кравченко Данила Михайлович ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченко Екатерина Даниловна ?

Отец ребёнка: Кравченко Данила Михайлович ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кравченко Данила Михайлович ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченко Вера Даниловна ?

Отец ребёнка: Кравченко Данила Михайлович ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченко Надежда Даниловна ?

Отец ребёнка: Кравченко Данила Михайлович ?

Смерть
Неизвестно
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