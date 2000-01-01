Семененко Анна Ефимовна ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Семененко Ефим Ильич
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кравченко Данила Михайлович ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравченко Ольга Даниловна ?
Отец ребёнка: Кравченко Данила Михайлович ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравченко Екатерина Даниловна ?
Отец ребёнка: Кравченко Данила Михайлович ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кравченко Данила Михайлович ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравченко Вера Даниловна ?
Отец ребёнка: Кравченко Данила Михайлович ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравченко Надежда Даниловна ?
Отец ребёнка: Кравченко Данила Михайлович ?
Смерть
Неизвестно