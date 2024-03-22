Ярош Пётр Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярош Пётр Петров

Место рождения

Грайворон, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1806 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Грайворон, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Ярош Павел Петров

Мать ребёнка: Ярош Епистимия Григорьевна

Грайворон, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Ярош Иосиф Петрович

Мать ребёнка: Ярош Епистимия Григорьевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Ярош Григорий Перович

Мать ребёнка: Ярош Епистимия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярош Епистимия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярош Епистимия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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