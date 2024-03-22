Ярош Пётр Петров
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Рождение ребёнка
1837
Сын: Ярош Павел Петров
Мать ребёнка: Ярош Епистимия Григорьевна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Ярош Иосиф Петрович
Мать ребёнка: Ярош Епистимия Григорьевна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Ярош Епистимия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно