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Тимошенко Пётр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Тимошенко Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Тимошенко) Василиса

Рождение ребёнка
1823

Сын: Тимошенко Борис

Мать ребёнка: (Тимошенко) Василиса

Рождение ребёнка
1825

Сын: Тимошенко Михаил

Мать ребёнка: (Тимошенко) Василиса

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Тимошенко) Анна Ивановна

Мать ребёнка: (Тимошенко) Василиса

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Тимошенко Терентий

Мать ребёнка: (Тимошенко) Василиса

Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Тимошенко) Мария

Мать ребёнка: (Тимошенко) Василиса

Смерть
Неизвестно

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