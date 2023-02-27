Тимошенко Пётр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Тимошенко Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Тимошенко) Василиса
Рождение ребёнка
1823
Сын: Тимошенко Борис
Мать ребёнка: (Тимошенко) Василиса
Рождение ребёнка
1825
Сын: Тимошенко Михаил
Мать ребёнка: (Тимошенко) Василиса
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Тимошенко) Анна Ивановна
Мать ребёнка: (Тимошенко) Василиса
Рождение ребёнка
1835
Сын: Тимошенко Терентий
Мать ребёнка: (Тимошенко) Василиса
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Тимошенко) Мария
Мать ребёнка: (Тимошенко) Василиса
Смерть
Неизвестно