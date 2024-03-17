Лыкова Ксения Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыкова Ксения Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1900

Дочь: Гликерия Каллистратовна

Отец ребёнка: Лыков Каллистрат Андреевич

Челябинская обл., Кизильский р-н, с. Грязнушинский
Рождение ребёнка
12.08.1901

Дочь: Васса Калистратовна

Отец ребёнка: Лыков Каллистрат Андреевич

Челябинская обл., Кизильский р-н, с. Грязнушинский
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильиных Анастасия Калистратовна

Отец ребёнка: Лыков Каллистрат Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лыков Павел Каллистратович

Отец ребёнка: Лыков Каллистрат Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лыков Каллистрат Андреевич

Смерть
Неизвестно
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