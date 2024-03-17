Лыкова Ксения Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.05.1900
Дочь: Гликерия Каллистратовна
Отец ребёнка: Лыков Каллистрат Андреевич
Челябинская обл., Кизильский р-н, с. Грязнушинский
Рождение ребёнка
12.08.1901
Дочь: Васса Калистратовна
Отец ребёнка: Лыков Каллистрат Андреевич
Челябинская обл., Кизильский р-н, с. Грязнушинский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильиных Анастасия Калистратовна
Отец ребёнка: Лыков Каллистрат Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лыков Павел Каллистратович
Отец ребёнка: Лыков Каллистрат Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно