Князева Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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