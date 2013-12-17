Дорохин Владимир Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохин Владимир Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1938

Дата смерти

17.12.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1938

Отец: Дорохин Георгий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1961

Дочь: Дорохина Елена Владимировна

Мать ребёнка: Балашова Валентина Константиновна

Рождение ребёнка
17.11.1967

Сын: Дорохин Константин Владимирович

Мать ребёнка: Балашова Валентина Константиновна

Смерть
17.12.2013

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