Дорохин Владимир Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1938
Дата смерти17.12.2013
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1938
Отец: Дорохин Георгий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1961
Дочь: Дорохина Елена Владимировна
Мать ребёнка: Балашова Валентина Константиновна
Рождение ребёнка
17.11.1967
Сын: Дорохин Константин Владимирович
Мать ребёнка: Балашова Валентина Константиновна
Смерть
17.12.2013