Комов Николай Сергеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКомов Николай Сергеевич

Комов Николай Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сквознова (Комова) Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Комова Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сахарова (Комова) Елена Николаевна

Мать ребёнка: Комова Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Комова Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Комова) Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Комова Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Комова) Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Комова Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
10.01.1951

Дочь: Смокотова (Комова) Галина Николаевна

Мать ребёнка: Комова Лидия Васильевна

Поселок Некрасово
Смерть
Неизвестно

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