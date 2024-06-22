Комов Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сквознова (Комова) Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Комова Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сахарова (Комова) Елена Николаевна
Мать ребёнка: Комова Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Комова Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Комова) Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Комова Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Комова) Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Комова Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
10.01.1951
Дочь: Смокотова (Комова) Галина Николаевна
Мать ребёнка: Комова Лидия Васильевна
Поселок Некрасово
Смерть
Неизвестно