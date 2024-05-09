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Лиханов Николай Ермолаевич

Место рождения

Бузулукский уезд Орнбургской волости

Дата рождения

29.01.1895

Дата смерти

07.06.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1895

Отец: Лиханов Ермолай Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лиханова (Баранова) Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
26.11.1925

Дочь: Кондратьева Ираида Николаевна

Мать ребёнка: Лиханова (Баранова) Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
21.11.1931

Сын: Лиханов Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Лиханова (Баранова) Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
04.09.1937

Дочь: Дюльдина (Лиханова) Алла Николаевна

Мать ребёнка: Лиханова (Баранова) Анастасия Федоровна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
07.06.1967

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