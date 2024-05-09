Лиханов Николай Ермолаевич
Место рожденияБузулукский уезд Орнбургской волости
Дата рождения29.01.1895
Дата смерти07.06.1967
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1895
Отец: Лиханов Ермолай Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.11.1925
Дочь: Кондратьева Ираида Николаевна
Мать ребёнка: Лиханова (Баранова) Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
21.11.1931
Мать ребёнка: Лиханова (Баранова) Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
04.09.1937
Дочь: Дюльдина (Лиханова) Алла Николаевна
Мать ребёнка: Лиханова (Баранова) Анастасия Федоровна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
07.06.1967