Москвин Василий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМосквин Василий Ефимович

Москвин Василий Ефимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Москвин Ефим Иванович

Мать: Москвина Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Москвин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Москвина Авдотья

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Москвина Авдотья

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Москвин Петр Васильевич

Мать ребёнка: Москвина Авдотья

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Москвин Федор Васильевич

Мать ребёнка: Москвина Авдотья

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Москвин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Москвина Авдотья

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Алисандра Васильевна

Мать ребёнка: Москвина Авдотья

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close