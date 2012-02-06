Малозёмова (Матказиева) Алина (Алмакан) Усенкуловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1992
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.2012
Дочь: Матказиева Залина Усенкуловна
Отец ребёнка: Малозёмов Илья Сергеевич
Рождение ребёнка
21.03.2018
Отец ребёнка: Малозёмов Илья Сергеевич
Рождение ребёнка
03.07.2022
Отец ребёнка: Малозёмов Илья Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно