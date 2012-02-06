Малозёмова (Матказиева) Алина (Алмакан) Усенкуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малозёмова (Матказиева) Алина (Алмакан) Усенкуловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1992

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.2012

Дочь: Матказиева Залина Усенкуловна

Отец ребёнка: Малозёмов Илья Сергеевич

Рождение ребёнка
21.03.2018

Сын: Малозёмов Владимир Ильич

Отец ребёнка: Малозёмов Илья Сергеевич

Рождение ребёнка
03.07.2022

Сын: Малозёмов Степан Ильич

Отец ребёнка: Малозёмов Илья Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малозёмов Илья Сергеевич

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