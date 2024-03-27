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Шурыгин Вов Иван Алексеевич

Место рождения

Калининская обл., Новоторжский р-н, д. Боровое

Дата рождения

1901

Дата смерти

17.05.1984

Пол

Мужской

Отец

Около 1889 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Шарыгин Алексей Михайлович

Мать: не указана

Калининская обл., Новоторжский р-н, д. Боровое
Рождение ребёнка
28.05.1936

Дочь: Емец Вера Ивановна

Мать ребёнка: Шурыгина Анна Андреевна

Калининская обл., Новоторжский р-н, д. Боровое
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шурыгина Анна Андреевна

Военная награда
Неизвестно
Шурыгин Иван Алексеевич Сержант. __.__.1901 Калининская обл., Новоторжский р-н, д. Боровое. Сводная картотека Перечень наград 28.12.1944 Медаль «За боевые заслуги» 21.02.1945 Орден Славы III степени 09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Шурыгин Иван Алексеевич Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Наградной документ Дата рождения: __.__.1901 Воинское звание: сержант Кто наградил: Президиум ВС С... Показать все
Смерть
17.05.1984
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