Шурыгин Вов Иван Алексеевич
Место рожденияКалининская обл., Новоторжский р-н, д. Боровое
Дата рождения1901
Дата смерти17.05.1984
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Шарыгин Алексей Михайлович
Калининская обл., Новоторжский р-н, д. Боровое
Рождение ребёнка
28.05.1936
Дочь: Емец Вера Ивановна
Мать ребёнка: Шурыгина Анна Андреевна
Калининская обл., Новоторжский р-н, д. Боровое
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шурыгина Анна Андреевна
Военная награда
Неизвестно
Шурыгин Иван Алексеевич Сержант. __.__.1901 Калининская обл., Новоторжский р-н, д. Боровое. Сводная картотека Перечень наград 28.12.1944 Медаль «За боевые заслуги» 21.02.1945 Орден Славы III степени 09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Шурыгин Иван Алексеевич Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Наградной документ Дата рождения: __.__.1901 Воинское звание: сержант Кто наградил: Президиум ВС С... Показать все
Смерть
17.05.1984
Рак желудка